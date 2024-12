Αιχμές για τη διαδικασία σχετικά με την απονομή της Χρυσής Μπάλας άφησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη διάρκεια της τελετής των Globe Soccer Awards.

Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που έκανε μετά την παραλαβή των βραβείων για τον κορυφαίο παίκτη της Μέσης Ανατολής, αλλά και του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών, ο Πορτογάλος αστέρας, ο οποίος έχει κατακτήσει 6 Χρυσές Μπάλες στην καριέρα του, με αφορμή τη μη βράβευση του Βινίσιους ανέφερε χαρακτηριστικά πως «όλοι γνωρίζουν πως… δουλεύει το πράγμα».

«Είναι άδικο που δεν την πήρε ο Βινίσιους. Την άξιζε και ο Ρόδρι, αλλά θεωρώ αδικία ότι δεν βραβεύτηκε ο Βινίσιους που πήρε και το Champions League και σκόραρε και στον μεγάλο τελικό. Όλοι ξέρουμε πώς λειτουργούν εκεί, γι’ αυτό λέω ότι εδώ στα Globe Soccer Awards πρέπει να συνεχίσετε να λειτουργείτε με ειλικρίνεια, όπως το κάνετε τόσα χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Cristiano Ronaldo: “Vini Jr should be the ballon d’or winner. It was unfair.”

— Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) December 27, 2024