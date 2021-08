Αγγλία: Ανακοίνωσε τον Βαράν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ είναι και με τη... βούλα πλέον ο Ραφαέλ Βαράν, καθώς το Σάββατο ανακοινώθηκε κι επίσημα η απόκτησή του από τον αγγλικό σύλλογο.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» δαπάνησαν περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τα δικαιώματα του Γάλλου κεντρικού από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο έμπειρος άσος, ο οποίος αποχώρησε από τους Μαδριλένους μετά από 10 χρόνια, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας και μαζί με τον Χάρι Μαγκουάϊρ, αναμένεται να συνθέσουν ένα από τα καλύτερα «δίδυμα» στόπερ στο Νησί.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Ραφαέλ Βαράν, διατηρώντας τον στο σύλλογο μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Ο Βάραν, 28 ετών, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και έχει κατακτήσει περισσότερα από 19 τρόπαια στην καριέρα του μέχρι τώρα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Champions League, τριών πρωταθλημάτων Ισπανίας και του Μουντιάλ 2018», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του αγγλικού συλλόγου.

