Γιουνάιτεντ: Ανακοίνωσε τον Ντιαλό από την Αταλάντα

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε την Πέμπτη (7/1) τη μεταγραφή του Αμάντ Ντιαλό από την Αταλάντα, με τον 18χρονο εξτρέμ απ’ την Ακτή Ελεφαντοστού να υπογράφει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2025.

Οι «κόκκινοι» διάβολοι δεν έδωσαν λεπτομέρειες στην ανακοίνωσή τους, ως προς το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής, ωστόσο, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, το κόστος της μεταγραφής έφτασε τα 21 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν συμπεριληφθεί κι έξτρα μπόνους άλλων 20 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις ατομικές επιδόσεις του νεαρού εξτρέμ, αλλά και την επίτευξη στόχων με τη Γιουνάιτεντ.

Η μεταγραφή του Ντιαλό είχε ουσιαστικά «κλειδώσει» απ’ την τελευταία μέρα του προηγούμενου μεταγραφικού «παραθύρου» τον Οκτώβριο, ωστόσο έπρεπε πρώτα να βγει η άδεια εργασίας και η βίζα του Ντιαλό.

«Παρακολουθούσαμε τον Αμάντ εδώ και λίγα χρόνια και τον έχω δει κι εγώ προσωπικά. Πιστεύω ότι είναι ένας από τους πλέον ταλαντούχους κι ελπιδοφόρους παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο» τόνισε μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και πρόσθεσε:

«Θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί, αλλά η ταχύτητά του και η ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός, του δίνουν όλα τα εφόδια για να κάνει το επόμενο βήμα. Θα γίνει ένας πολύ σημαντικός παίκτης για τη Γιουνάιτεντ τα επόμενα χρόνια».

Ο Ντιαλό απ’ την πλευρά του τόνισε πως «...έχω πάρα πολλές φιλοδοξίες και θέλω να πετύχω. Όταν μίλησα με τον προπονητή μου, κατάλαβα ότι είχα έρθει στο τέλειο κλαμπ για εμένα. Είχα όλο το χρόνο που χρειαζόμουν για να προετοιμαστώ γι’ αυτή τη μεταγραφή και από πλευράς φυσικής κατάστασης και πνευματικά και δούλεψα πολύ σκληρά για να κάνω αυτό το βήμα».

