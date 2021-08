Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ντένις Λο διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ και άνοια

Ο Ντένις Λο αποκάλυψε, με σημερινή δήλωσή του στην ιστοσελίδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ και αγγειακή άνοια.

Ο θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» και της εθνικής Σκωτίας κατέκτησε τη «Χρυσή Μπάλα» το 1964, ενώ είναι τρίτος στη λίστα των σκόρερ όλων των εποχών του δημοφιλούς αγγλικού συλλόγου με 237 τέρματα σε 404 αγώνες, πίσω από τους Μπόμπι Τσάρλτον και Γουέιν Ρούνεϊ.

Ο Λο, ο οποίος διάγει το 81ο έτος της ηλικίας του, τονίζει στη δήλωσή του ότι ο δρόμος που έχει μπροστά του θα είναι «σκληρός, απαιτητικός, επώδυνος και συνεχώς μεταβαλλόμενος».

«Βρίσκομαι στο σημείο, όπου αισθάνομαι ότι θέλω να είμαι ανοιχτός για την κατάστασή μου» επισημαίνει μεταξύ άλλων ο παλαίμαχος Σκωτσέζος επιθετικός στην ιστοσελίδα της Γιουνάιτεντ και συνεχίζει:

«Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για όλους και οι μακρές περίοδοι απομόνωσης σίγουρα δεν έχουν βοηθήσει».

Ο Λο περιέγραψε την ασθένεια ως «απίστευτα απαιτητική» και πως είδε πολλούς φίλους του να την περνούν. «Ελπίζεις ότι δεν θα συμβεί σε σένα, κάνεις ακόμη και αστεία γι' αυτή ενώ αγνοείς τα πρώιμα σημάδια, επειδή δεν θέλεις να είναι αλήθεια» προσθέτει ο Λο και καταλήγει λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Θυμώνεις, απογοητεύεσαι, μπερδεύεσαι και μετά ανησυχείς. Ανησυχείς για την οικογένειά σου, καθώς αυτοί θα είναι εκείνοι που θα το αντιμετωπίσουν. Αναγνωρίζω πώς ο εγκέφαλός μου επιδεινώνεται και πώς η μνήμη μου, μού διαφεύγει όταν δεν το θέλω και πώς αυτό μου προκαλεί στενοχώρια σε καταστάσεις που είναι πέρα από τον έλεγχό μου».

Everybody is with you in this battle, Denis.



We are in admiration of your openness, your bravery and your humility to be open about your dementia diagnosis ❤️#MUFC