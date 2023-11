Πολύ κοντά στο να αποτελέσει παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που παραπαίει, φαίνεται πως βρίσκεται ο Έρικ Τεν Χαγκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», οι ιθύνοντες του συλλόγου είναι πολύ δυσαρεστημένοι με την πορεία της ομάδας, η οποία διανύει το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της τα τελευταία 61 χρόνια, καθώς μετρά οκτώ ήττες στα πρώτα 15 παιχνίδι στη σεζόν έως τώρα.

Έτσι, τόσο τα ανεπιτυχή αποτελέσματα, με αποκορύφωμα τις δύο εντός έδρας ήττες από τη Σίτι και Νιούκαστλ στο «Ολντ Τράφορντ» και η κάκιστη εικόνα, έχουν κάνει τους διοικούντες να σκέφτονται πολύ σοβαρά την απομάκρυνσή του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, στο τραπέζι έχουν ήδη πέσει και δύο ονόματα προπονητών που προορίζονται για να τον αντικαταστήσουν, με τον Ζιντεντίν Ζιντάν και τον Ρούμπεν Αμορίμ να είναι πολύ ψηλά στη λίστα των «κόκκινων διαβόλων».

Ο «Ζιζού» κυκλοφορεί ελεύθερος την τελευταία διετία, ενώ ο 38χρονος Πορτογάλος βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας από το 2020.

