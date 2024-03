Η Λιθουανία νίκησε για δεύτερη φορά το Γιβραλτάρ με 1-0 στα Play Out της League C κι εξασφάλισε την παραμονή της στην τρίτη τη τάξει Λίγκα του Nations League. Στο «S. Dariaus» του Κάουνας, οι Λιθουανοί ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και βρήκαν το γκολ που έψαχναν με τον Τσέρνιχ στο 51ο λεπτό, «καθαρίζοντας» μια και καλή την παραμονή τους στη League C.

Η ομάδα του Εντγκάρας Γιανκάουσκας θα «μπει» πλέον στον 2ο όμιλο της League C του 4ου Nations League μαζί με τη Ρουμανία, το Κόσοβο και την Κύπρο. Το δε Γιβραλτάρ θα συμμετάσχει στον 1ο όμιλο της League D μαζί με το Σαν Μαρίνο και το Λιχτενστάιν.

Ο Βικίντας Σλίβκα της Λαμίας αγωνίστηκε και στα 90 λεπτά στην ενδεκάδα της Λιθουανίας σαν κεντρικό χαφ και είχε πολύ καλή εικόνα.