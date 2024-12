Ο πρώην διεθνής Ρώσος αμυντικός Αλεξέι Μπουγκάγεφ που είχε αγωνιστεί κόντρα στην Εθνική στο Euro του 2004 έχασε την ζωή του σε ηλικία 43 ετών στον πόλεμο της χώρας του με την Ουκρανία, όπως ενημέρωσε την Κυριακή ο δικηγόρος του, Άντον Σμιρνόφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής πριν από τρεις μήνες είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 9,5 ετών για διακίνηση ναρκωτικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Την απόφαση να πάει στο μέτωπο την έλαβε αφού υπέγραψε συμβόλαιο με το υπουργείο Άμυνας της χώρας του, ελπίζοντας να λάβει χάρη και να μείνει ελεύθερος από την ποινή που του επιβλήθηκε. Ωστόσο στον πόλεμο κόπηκε το νήμα της ζωής του.

Ο Μπουγκάγεφ μπορεί να είχε μόλις 7 διεθνείς συμμετοχές αλλά είχε αγωνιστεί στο Euro του 2004, αντιμετωπίζοντας την Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου.

Ο Αλεξέι Μπουγκάεφ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 1999 από την Τορπέντο Μόσχας και την ολοκλήρωσε το 2010 στην Κράσνονταρ, σε ηλικία 29 ετών. Αγωνίστηκε επίσης και στη Λοκομοτίβ Μόσχας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Russia: Former professional soccer player Alexei Bugaev who represented Russia in the 2004 UEFA European Championship has been killed today in the invasion of Ukraine. 🇺🇦🇷🇺🇪🇺#zelena pic.twitter.com/kU88vHvaAH

— The_Airplane_Master (@plane12429) December 29, 2024