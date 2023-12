Την πόρτα της εξόδου από την Νότιγχαμ Φόρεστ, θα δει πολύ σύντομα, ίσως και εντός των προσεχών ωρών, ο προπονητής της Στιβ Κούπερ. Μετά και την συντριβή από τη Φούλαμ με 5-0 ο Ουαλός τεχνικός, θα πληρώσει το …μάρμαρο, με την απομάκρυνση του από τον πάγκο των Reds, όπως αναφέρουν αρκετά βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα έχουν ήδη προχωρήσει και στη… διαδοχολογία, αναφέροντας τα ονόματα του Ζουλιέν Λοπετέγκι, ο οποίος αποχώρησε από τη Γουλβς τον περασμένο Αύγουστο και θεωρείται το φαβορί, έναντι του έτερου υποψήφιου Μάρκο Σίλβα, του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Φούλαμ έως το 2026.

Μάλιστα σύμφωνα με τους Βρετανούς, ο ιδιοκτήτης του κλαμπ Βαγγέλης Μαρινάκης έφυγε εκνευρισμένος από το «Craven Cottage» πριν την ολοκλήρωση του ματς, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Όλα δείχνουν λοιπόν, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα στείλει και δεύτερο προπονητή στο “ταμείο ανεργίας”, μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας, μετά τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ από τον Ολυμπιακό.

Nottingham Forest owner’s reaction to Fulham thrashing says it all for Steve Cooper https://t.co/Jhg1fO3a8w

«Ό,τι είναι σωστό για τον ποδοσφαιρικό σύλλογο είναι σωστό για μένα, ό,τι κι αν είναι αυτό», δήλωσε σιβυλλικά ο Στιβ Κούπερ μετά το παιχνίδι, όταν ρωτήθηκε αν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να αλλάξει την αρνητική κατάσταση στην Νότιγχαμ.

🗣️ “Whatever is right for the football club is right for me whatever that is”

Steve Cooper on whether he is the right man to turn Nottingham Forest’s form around 🔴

pic.twitter.com/yPfCxYpR95#MUFC #MCFC #COYG #COYS #YNWA #NUFC #LFC #TOFC

— TopFCTV (@TopFCTV) December 7, 2023