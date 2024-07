Οι ΗΠΑ δεν συνάντησαν το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στην Αργεντινή στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στον Γ’ όμιλο του Ολυμπιακού τουρνουά βόλεϊ ανδρών των Αγώνων του Παρισιού, επικρατώντας με 3-0 σετ.

Οι Αμερικανοί ήταν πολύ συγκεντρωμένοι απ’ το πρώτο σετ, φτάνοντς με άνεση στο 25-20, ενώ απλοποίησαν ακόμη περισσότερο τα πράγματα στο δεύτερο και τρίτο σετ τα οποία «καθάρισαν» με 25-19 (σε 22′) και 25-16 (21′).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

NOT THIS TIME, SAYS USA 🇺🇸!

Micah Christenson and Team prevailed in straight sets against Argentina 🇦🇷 in @paris2024.

📷July 27 – August 11 Schedule: https://t.co/zWteoaQ4AV.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

📷Buy your own Olympic #volleyball: https://t.co/ka1N7n0EiH.

📷#Paris2024 pic.twitter.com/2J6VFNK5P1

— Volleyball World (@volleyballworld) July 27, 2024