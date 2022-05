Εμπαπέ: Πρόταση «μαμούθ» από Παρί - Το «όχι» για υπογραφή στη Ρεάλ πριν το τέλος της σεζόν

Πρόταση «μαμούθ» για νέο συμβόλαιο δέχθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ, σύμφωνα με γαλλικά μέσα, τη στιγμή που ο ίδιος φαίνεται αρνητικός στο ενδεχόμενο να υπογράψει στη Ρεάλ πριν την ολοκλήρωση της σεζόν, όπως υποστηρίζουν οι Ισπανοί.

Η «Le Parisien» επισημαίνει ότι ο σταρ της Παρί δέχθηκε πρόταση για νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024, κάτι που όμως διέψευσε η μητέρα του Φαϊζά Λαμαρί.

Η μητέρα του διάσημου Γάλλου με ανάρτησή της όμως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέψευσε τις σχετικές πληροφορίες, χωρίς να κρύψει την ενόχλησή της. «Δεν υπάρχει συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν ή με οποιονδήποτε άλλον σύλλογο. Οι συζητήσεις για το μέλλον του Κιλιάν συνεχίζονται με ηρεμία, για να του επιτρέψουν να κάνει την καλύτερη επιλογή και πρέπει να υπάρχει σεβασμός από όλες τις πλευρές» ανέφερε.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών έφτασαν σε τελικό στάδιο κατά την προ ημερών επίσκεψη του Εμπαπέ με την οικογένειά του στην Ντόχα του Κατάρ, με την τελική πρόταση των Παριζιάνων να περιλαμβάνει ετήσιες αποδοχές 50 εκατ. ευρώ, επιλογή επέκτασης για ακόμα μία σεζόν και πριμ υπογραφής που θα φτάσει τα 80 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τη «βασίλισσα», οι πληροφορίες θέλουν τον Εμπαπέ να έχει ξεκαθαρίσει στη διοίκηση των «μερένγκες» ότι δεν πρόκειται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μαζί τους πριν από την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

