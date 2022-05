Τελικός Champions League: Οι ενδεκάδες των Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης - Στον πάγκο ο Τσιμίκας

Στις 22:00 (MEGA-Cosmote Sport 1) θα αρχίσει στο «Σταντ ντε Φρανς» ο μεγάλος τελικός του Champions League, στον οποίο θα αναμετρηθούν η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα δύο μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα παλέψουν για το τρόπαιο σε ένα παιχνίδι που κόβει την ανάσα και αναμένεται να καθηλώσει τους απανταχού λάτρεις του «βασιλιά» των σπορ.

Ο εν λόγω τελικός χρειάστηκε να «ταξιδέψει» στο Παρίσι από την Αγία Πετρούπολη -η οποία είχε οριστεί αρχικά να τον φιλοξενήσει- λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Λίβερπουλ βρίσκεται στον τελικό για 10η φορά στην ιστορία της και διεκδικεί το 7ο τρόπαιο και πρώτο από το 2019. Στον αντίποδα η Ρεάλ προκρίθηκε στον τελικό για 17η φορά στην ιστορία της και διεκδικεί το 14ο τρόπαιο, ούσα η πολυνίκης του θεσμού

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών / Champions League για τρίτη φορά

Η Λίβερπουλ είχε επικρατήσει το 1981, στο «Παρκ ντε Πρενς», χάρη στον Άλαν Κένεντι (1-0), αλλά η Ρεάλ πήρε την... εκδίκησή της το 2018 στο Κίεβο (3-1), σε έναν τελικό που «σημαδεύτηκε» από το εντυπωσιακό γκολ του Γκάρεθ Μπέιλ και τον τραυματισμό του Σαλάχ.

Διαιτητής του τελικού θα είναι ο 39χρονος Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν.

Οι ενδεκάδες του τελικού:

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Χέντερσον, Τιάγκο, Ντίας Σαλάχ, Μανέ

Ρεάλ Μαδρίτης (Κάρλο Αντσελότι): Κουρτουά, Καρβαχάλ, Μιλιτάο, Άλαμπα, Μεντί, Μόντριτς, Καζεμίρο, Κρόος, Βαλβέρδε, Μπενζεμά, Βινίσιους

Ο Νταλγκλίς τίμησε την μνήμη των θυμάτων του Χέιζελ

Δύο ώρες πριν την έναρξη του τελικού ο Κένι Νταλγκλίς πλησίασε τον χώρο στον περιβάλλοντα χώρο του Σταντ ντε Φρανς, όπου βρίσκεται το έμβλημα της Λίβερπουλ και κατέθεσε στεφάνι στην μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας του Χέιζελ, η 37η επέτειος της οποίας είναι την Κυριακή (29/5).

Sir Kenny Dalglish has laid a wreath before kick-off in memory of the 39 football fans who lost their lives at Heysel Stadium in Belgium, ahead of tomorrow’s 37th anniversary. pic.twitter.com/r1XZqsFYgg