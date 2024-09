Το 900ο γκολ στην υπέρλαμπρη καριέρα του σημείωσε το βράδυ της Πέμπτης ο αειθαλής Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο 39χρονος Πορτογάλος αστέρας στον αγώνα της Εθνικής του ομάδας για το Nations League απέναντι στην Κροατία έκανε το 2-0 με πλασέ μετά από υπέροχη σέντρα του Μέντες στο 34ο λεπτό.

Έτσι ο «CR7» έφτασε, όπως προαναφέραμε, τα 900 γκολ, επίτευγμα που μοιάζει ακατόρθωτο και το οποίο πανηγύρισε εμφανώς συγκινημένος.

Σε ηλικία 39,5 ετών πλέον, ο CR7 βάζει πλώρη για τα 1.000 γκολ, ενώ έχει πετύχει τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον, σύμφωνα με τη διεθνή ομοσπονδία στατιστικής και ιστορίας του ποδοσφαίρου (IFFHS).

Ακολουθεί ο Λιονέλ Μέσι με 838 τέρματα και τρίτος είναι ο Πελέ με 762.

Ο Ρονάλντο είναι επίσης πρώτος σκόρερ στην Ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης με 450 γκολ, πρώτος σε επίπεδο Champions League/Κυπέλλου Πρωταθλητριών με 140 (Μέσι 129) και πρώτος σε επίπεδο εθνικών ομάδων με 131 (Μέσι 109 με την Αργεντινή).

Πορτογαλία 131

Ρεάλ Μαδρίτης 450

Μάντσεστερ Γιουν. 145

Γιουβέντους 101

Αλ Νασρ 68

Σπόρτινγκ Λισ. 5

———————

ΣΥΝΟΛΟ 900

