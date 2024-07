Ο Ντάρεν Μπεντ πιστεύει ότι ο Έντσο Φερνάντες έχει βλάψει ανεπανόρθωτα τη σχέση του με τους συμπαίκτες του στην Τσέλσι, μετά το «ρατσιστικό» άσμα που τραγούδησε με αρκετούς συμπαίκτες του στην εθνική Αργεντινής κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα.

Ο μέσος των «μπλε» κινηματογράφησε τον εαυτό του και πολλούς από τους συμπαίκτες του στην Αργεντινή να τραγουδούν ένα «ρατσιστικό» άσμα κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τη νίκη τους στο Κόπα Αμέρικα. Φαινόταν να τραγουδά ένα αμφιλεγόμενο τραγούδι που φαινομενικά ισχυριζόταν ότι οι Γάλλοι παίκτες είναι «από την Αγκόλα» ή έχουν μητέρα «Νιγηριανή» και πατέρα «Καμερουνέζο».

Κατηγορήθηκε για «ανεμπόδιστο ρατσισμό» από τον Γάλλο διεθνή συμπαίκτη του Γουέσλεϊ Φοφανά, ενώ ο Μάλο Γκούστο και ο Άξελ Ντισασί τον έκαναν unfollow στα social media.

Ο Φερνάντες ζήτησε δημόσια συγγνώμη το βράδυ της Τρίτης με ανάρτησή του, ενώ έχει ζητήσει συγγνώμη και από την ομάδα της Τσέλσι.

Ωστόσο, παρά την παράκληση του Φερνάντες, ο Ντάρεν Μπεντ πιστεύει ότι οι συνάδελφοί του στους «μπλε» δεν θα τον κοιτάξουν ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο.

