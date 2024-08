Συναγερμός στο Παρίσι. Αποκλείστηκε το Stade de France λόγω απειλής για βόμβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε ύποπτο αντικείμενο, το οποίο εντοπίστηκε από αστυνομικούς, κοντά στο στάδιο όπου σήμερα (2/8) ξεκίνησαν τα αθλήματα του στίβου, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Olympics bomb alert as area around Stade de France placed on lockdown https://t.co/hRsxs6e1CQ pic.twitter.com/lpO0BmIC8y

Ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών αναμένεται να φτάσουν στο Stade de France, ώστε να εξετάσουν το ύποπτο αντικείμενο. Το στάδιο έχει ήδη εκκενωθεί και θα παραμείνει σε αποκλεισμό από τις Αρχές, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για το ύποπτο αντικείμενο.

‼️☄️ Am Leichtathletik-Stadion: Bomben-Alarm in Paris!

The area around the Stade de France stadium in Paris, is currently cordoned off.

The Saint-Denis-Porte de Paris railway station is closed.

Reason: A suspicious item was detected, the police are waiting for the bomb squad to arrive. pic.twitter.com/eza4QzsbJ4

— TrueDispatch (@true_dispatch) August 2, 2024