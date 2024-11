Ο πρώην επιθετικός της Ουρουγουάης, Ντιέγκο Φορλάν, δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στο γήπεδο του τένις, καθώς ηττήθηκε στο ντεμπούτο του στα διπλό με τον Αργεντινό Φεντερίκο Κόρι, χάνοντας 6-1, 6-2 από τους Βολιβιανούς Μπόρις Άριας και Φεντερίκο Θεμπάγιος στο τουρνουά Uruguay Open την Τετάρτη.

Ο 45χρονος Φορλάν, υπέκυψε στην πίεση και τόσο ο ίδιος, όσο και ο συμπαίκτης του αντιμετώπισαν δυσκολίες απέναντι στο δυναμικό δίδυμο της Βολιβίας, συγκεντρώνοντας μόλις 27 πόντους σε έναν αγώνα 47 λεπτών.

Η απόδοσή του αποτέλεσε έντονη αντίθεση με τον ενθουσιασμό του κοινού στο Carrasco Lawn Tennis Centre, το οποίο ήλπιζε να δει κάτι από τη μαγεία που ο Φορλάν προσέφερε παλαιότερα στον αγωνιστικό χώρο του ποδοσφαίρου.

«Το απήλαυσα αρκετά. Γνώριζα ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Ήμουν χαρούμενος. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έπαιξα σε εκδηλώσεις το 2017 και το 2018, αλλά δεν είχα την εμπειρία του σημερινού αγώνα», δήλωσε ο Φορλάν σε συνέντευξη Τύπου, εμφανώς ευδιάθετος.

Ο Φορλάν, ο οποίος είχε μια εντυπωσιακή καριέρα με την Ουρουγουάη, σημειώνοντας 36 γκολ σε 112 συμμετοχές και πρωταγωνιστώντας στο Μουντιάλ του 2010, έχει επικεντρωθεί στο τένις από τότε που αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο το 2018.

Έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από τρία τουρνουά ηλικιακής κατηγορίας άνω των 40 ετών στο Μοντεβιδέο, ενώ ξεχώρισε και στο MT1000 στη Λίμα στο πλαίσιο του ITF World Tennis Masters Tour. Ωστόσο, η μετάβασή του από το ποδόσφαιρο στο τένις φαίνεται πως απαιτεί αρκετή εξάσκηση ακόμα.

Forlan magic touch, just like the World Cup 2010 🇺🇾 😉 #ATPChallenger | @DiegoForlan7 pic.twitter.com/LivsUEV8XK

45-year-old Diego Forlan, footballing legend from Uruguay, MVP of the 2010 World Cup…

…makes his official tennis debut on the ATP Challenger Tour! 🎾 pic.twitter.com/rWbOAYcZLI

— Bastien Fachan (@BastienFachan) November 14, 2024