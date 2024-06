Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ΝΒΑ (και όχι μόνο μεταφορικά, αφού η δική του φιγούρα απεικονίζεται στο logo του πρωταθλήματος), ο Τζέρι Ουέστ, «έφυγε» σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι Λος Αντζελες Κλίπερς, των οποίων τα τελευταία χρόνια ήταν μέλος της διοίκησης.

Ο εκλιπών συνέδεσε το όνομά του με την άλλη ομάδα της πόλης, του Λέικερς, στους οποίους έμεινε για όλη την αγωνιστική καριέρα του (1960-1974), κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ψηφίστηκε δέκα φορές στην καλύτερη πεντάδα της χρονιάς.

Στους «λιμνανθρώπους» έγινε το 1979 τζένεραλ μάνατζερ και ήταν ο δημιουργός της μεγάλης ομάδας της δεκαετίας του 1980, η οποία κατέκτησε πέντε τίτλους, ενώ είχε καθοριστική συμμετοχή και στο «χτίσιμο» των σύγχρονων Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, με τους οποίους πανηγύρισε άλλα δύο πρωταθλήματα.

Legendary Hall of Famer Jerry West passed away peacefully this morning at the age of 86. His wife, Karen, was by his side.

