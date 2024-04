Ένα πέναλτι, το οποίο αν δινόταν στην Ελλάδα θα ήταν αιτία για τον… Γ’ παγκόσμιο πόλεμο, καταλογίστηκε στην Championship, ήτοι στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Γουέστ Μπρομ με την Ρόδεραμ, η οποία έληξε 2-0 υπέρ της πρώτης, ο διαιτητής του παιχνιδιού, Έλντρινγκχαμ σφύριξε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων για χέρι που έγινε τουλάχιστον… δύο μέτρα έξω από την περιοχή!

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Championship δεν υπάρχει VAR, κι έτσι δεν υπήρχε τρόπος για να διορθωθεί η γκάφα ολκής του Άγγλου ρέφερι.

West Brom get a penalty after Lee Peltier handballs it outside of the box…

