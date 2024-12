Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες του στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς το αρνητικό σερί (6 ήττες και μία ισοπαλία) που είχε η αγγλική ομάδα μέχρι και την προ ημερών νίκη επί της Νότιγχαμ Φόρεστ, είχε πολλαπλασιάσει τον εκνευρισμό του κι εκτός γηπέδων.

Σε βρετανικά social media κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει τον Καταλανό τεχνικό, πιθανότατα μετά την ήττα απ’ τη Λίβερπουλ στο προ ημερών ντέρμπι του «Άνφιλντ», να δέχεται ειρωνική επίθεση από έναν οπαδό και να κάνει κίνηση προς το μέρος του.

«Κλαις, επειδή έχασες…» είπε ο οπαδός προς τον Γκουαρδιόλα, ο οποίος έδειξε πολύ έντονη ενόχληση και κινήθηκε προς το μέρος του, με τον γιο του κι έναν άνδρα της ασφαλείας της Σίτι να τον συγκρατούν, ενώ φώναζε «θες να μάθεις πως είναι να χάνεις;».

Video from last season showing a random fan harassing Pep Guardiola after the FA Cup final last season #Pep #ReInventingTheGame pic.twitter.com/nBFw23ex2w

— The Pep (@GuardiolaTweets) December 6, 2024

