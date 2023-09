Ανυπέρβλητο αποδείχθηκε το εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς, για τον Μπεν Σέλτον, στον ημιτελικό του US Open.

Ο «Νόλε» κυριάρχησε στο γήπεδο του νεαρού και φιλόδοξου Αμερικανού με 6-3, 6-2, 7-6(4) και δυσκολεύτηκε μόνο στο δεύτερο μισό του τρίτου και καθοριστικού σετ.

Έτσι, ο Σέρβος πρωταθλητής προκρίθηκε στον 36ο τελικό στην σπουδαία καριέρα του και θα διεκδικήσει αργά το βράδυ της Κυριακής (23:00 ώρα Ελλάδας, Eurosport) το 24ο Grand Slam της καριέρας του, με αντίπαλο τον Ρώσο, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος απέκλεισε τον Ισπανό, Κάρλος Αλκαράθ με 7-6(3), 6-1, 3-6, 6-3.

Ο 20χρονος Σέλτον (Νο 47 στην παγκόσμια κατάταξη) μπήκε… φουριόζος στον αγωνιστικό χώρο και κάθε φορά που κέρδιζε πόντο, συχνά με θεαματικό τρόπο αφού επειδή στο παιχνίδι του κυριαρχεί το ρίσκο, προχωρούσε σε θορυβώδεις και επιδεικτικούς πανηγυρισμούς.

Novak is fired up! He takes the first set 6-3 over Ben Shelton. pic.twitter.com/KuUwEvm6qd — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023



Ωστόσο, η εμπειρία του Τζόκοβιτς αποδείχθηκε καθοριστική, με τον Σέρβο να μην αφήνει ουσιαστικά περιθώρια αντίδρασης στον νεαρό άσο.

Μετά από δύο ώρες και 41 λεπτά, ο Σέρβος προκρίθηκε στον δέκατο τελικό του στο Flushing Meadows, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Μπιλ Τίλντεν, ενώ θα διεκδικήσει το τέταρτο US Open της καριέρας του, μετά το 2011, το 2015 και το 2021.

Ben Shelton and Novak Djokovic deliver the point of the match so far! pic.twitter.com/SxHVD6vjvM — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023



Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο «Νόλε» έχει αγωνισθεί στους τελικούς και των τεσσάρων Majors για τρίτη φορά την ίδια σεζόν (μετά το 2015 και το 2021) και βελτίωσε το ρεκόρ των τελικών του σε Grand Slam στους 36.

Πάνω απ’ όλα, όμως, θα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ των 24 τίτλων Grand Slam που κατέχει η Αυστραλή, Μάργκαρετ Κουρτ.

«Θα είναι το πιο δύσκολο ματς της διοργάνωσης, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο», διαβεβαίωσε ο Τζόκοβιτς και πρόσθεσε: «Ο Ντανιίλ με νίκησε πριν από δύο χρόνια και είναι ο πιο σταθερός παίκτης στην σκληρή επιφάνεια, ενώ ο Αλκαράθ είναι απίστευτος για έναν παίκτη 20 ετών».

Ben Shelton gets the break in the third set and we're back on serve! pic.twitter.com/8owTGZmVAL — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023



Παράλληλα, αυτός θα είναι ο τέταρτος τελικός του Μεντβέντεφ, μετά από δύο ήττες στην Αυστραλία (2021 και 2022) και μια νίκη στο Φλάσινγκ Μίντοους, όταν στέρησε από τον Τζόκοβιτς το «ημερολογιακό Grand Slam».

«Είναι τρελό να επιστρέφεις στον τελικό, ειδικά όταν κερδίζεις τον Κάρλος. Με είχε νικήσει εύκολα στις τελευταίες δύο συναντήσεις μας, οπότε πριν από τον αγώνα είχα πολλές αμφιβολίες. Αλλά έκανα ένα πολύ καλό παιχνίδι και θα είμαι εκεί την Κυριακή! Είπα ότι έπρεπε να παίξω σε επίπεδο 11/10 για να ελπίζω σε νίκη επί του Κάρλος. Κι έπαιξα 12/10!», σχολίασε με νόημα ο 27χρονος Ρώσος τενίστας, λίγο μετά το τέλος του ημιτελικού.