Ένα από τα μεγάλα μεταγραφικά σίριαλ του φετινού καλοκαιριού έφτασε στο τέλος του. Ο Χάρι Κέιν είναι πλέον παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, καθώς όπως μεταδίδουν στη Βρετανία, υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς.

BREAKING: Harry Kane has completed his medical and signed his contract with Bayern Munich. ✍️

He is hoping to be available to face RB Leipzig in the DFL-Supercup later today. 🏆 pic.twitter.com/sgpuwUHLDH

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 12, 2023