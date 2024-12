Με τον ιδανικότερο τρόπο, από πλευράς τροπαίων κλείνει το 2024 η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ισπανίας νίκησαν πολύ εύκολα με 3-0 την Πατσούκα στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, που διεξήχθη στο στάδιο «Λουσαΐλ» της Ντόχα, εκεί όπου το 2022 η Αργεντινή είχε στεφθεί πρωταθλήτρια κόσμου στον αλησμόνητο τελικό του Μουντιάλ 2022 με τη Γαλλία.

Στον 11ο τελικό διασυλλογικής διοργάνωσης της FIFA που συμμετείχε η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι κατάφερε να πάρει ένα ακόμη τρόπαιο. Έπαιξε πέντε φορές στην προηγούμενη έκδοση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου από το 1960-2002, κερδίζοντας τρεις, ενώ σε 5 τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων έχει το απόλυτο ρεκόρ (2014-2022).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ στο 37′, ο Ροντρίγο στο 53′ και ο Βινίσιους Τζούνιορ, ένα 24ωρο μετά την ανάδειξή του σε κορυφαίο παίκτη της χρονιάς στα βραβεία της FIFA «The Best», στο 84′ έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα». Με αυτό τον τρόπο οι «μερένχες» έκαναν το 3 στα 4 απέναντι σε μεξικανικές ομάδες που έχει συναντηθεί έως τώρα.

Στην παρθενική έκδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 2000, είχε χάσει στα πέναλτι από τη Νεκάξα στα playoffs της τρίτης θέσης, 14 χρόνια μετά «πήρε εκδίκηση» στον τελικό με το εμφατικό 4-0 επί της Κρουζ Αζούλ, πριν νικήσει την Αμέρικα με 2-0, δύο χρόνια αργότερα.

Η Πατσούκα στον παρθενικό της τελικό δεν κατάφερε να σηκώσει την «κούπα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Spectacular assist by the deserved best player in the world, Vinicius Junior to Set up the easiest goal for Mbappe. 🫡🔥 pic.twitter.com/pXX9WVCZPR

— RazakMUFC (@chillguyRazak) December 18, 2024