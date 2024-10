Iστορία γράφτηκε σήμερα στο ΝΒΑ, καθώς για πρώτη φορά στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη πατέρας και γιος παίζουν στο ίδιο παιχνίδι και μάλιστα ως συμπαίκτες!

Ο λόγος φυσικά γίνεται για τον ΛεΜπρον Τζέιμς και τον γιο του Μπρόνι, οι οποίοι πάτησαν το παρκέ του «Staples Center» στην πρεμιέρα των Λέικερς κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Πιο συγκεκριμένα ο Τζέιμς ο νεότερος μπήκε στο ματς λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, κι έτσι καταγράφηκε αυτή η ιστορική στιγμή στo NBA.

Ο 20χρονος άσος επιλέχθηκε επελέγη στο Νο 55 των ντραφτ από τους Λος Άντζελες Λέικερς, με αρκετούς πάντως να είναι αυτοί που αμφιβάλλουν αν η ποιότητά του είναι αρκετή για να διακριθεί στο ΝΒΑ.

Τον Ιούλιο του 2023 ο 18χρονος τότε γιος του «Βασιλιά» είχε υποστεί καρδιακή προσβολή, ενώ έκανε προπόνηση με το πανεπιστήμιο του USC.

Αμέσως διακομίστηκε σε νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις του, όντας σε σταθερή κατάσταση και χωρίς να έχει υποστεί νευρολογική ζημιά.

Μάλιστα ο διάσημος πατέρας του αποκάλυψε ότι ο γιος του χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Τον Δεκέμβριο του 2023 έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στο NCAA με τη φανέλα των USC Troyans ενώ ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς τον παρακολουθούσε από τις court seats, έχοντας κατά μέσο όρο 4,8 πόντους με 2,8 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 19,4 λεπτά, στους συνολικά 25 αγώνες που έπαιξε.

