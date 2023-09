Η Μαρία Σάκκαρη, αποκλείσθηκε από την συνέχεια του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στο Σαν Ντιέγκο, καθώς ηττήθηκε στον προημιτελικό από την Αμερικανίδα, Εμα Ναβάρο με 4-6, 6-0, 6-7(4).

Παρά το γεγονός ότι έκανε πρώτη break, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που βρίσκεται στο Νο 9 της παγκόσμιας κατάταξης, έχασε το πρώτο σετ, καθώς η αντίπαλος της (Νο 61 στον κόσμο) της «έσπασε το σερβίς» δύο φορές και επικράτησε με 6-4.

Η «απάντηση» της Σάκκαρη ήταν… καταιγιστική, καθώς έκανε τρία breaks, ενώ δεν έχασε ούτε ένα game στο δεύτερο σετ και η πρόκριση κρίθηκε στο τρίτο σετ. Εκεί οι δύο τενίστριες ήταν ισοδύναμες, με το σετ να κρίνεται στο tie break, όπου η Αμερικανίδα αποδείχθηκε ψυχραιμότερη και νίκησε με 7-4.

Emma Navarro earns her first top-10 win as she beats Sakkari 6-4, 0-6, 7-6(4)!

Faces fellow American Kenin for a spot in the #SanDiegoOpen final. pic.twitter.com/VdTyUKxuAJ

— Tennis Channel (@TennisChannel) September 15, 2023