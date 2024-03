Ανησυχία προκλήθηκε από την κατάρρευση του Γάλλου τενίστα, Αρτούρ Καζό κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Χάρολντ Μαγιό στο τουρνουά Miami Open.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος τενίστας κατέρρευσε στο τρίτο σετ της αναμέτρησης χωρίς ακόμα να έχει διευκρινιστεί τι ήταν αυτό που προκάλεσε τη λιποθυμία του, ωστόσο, πιθανολογείται ότι η αιτία της κατάρρευσής του ήταν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το ιατρικό επιτελείο επενέβη άμεσα και ο αθλητής μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου και στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Λόγω του περιστατικού ο αγώνας διεκόπη για «λόγους ασθένειας».

Σημειώνεται ότι στο Μαϊάμι χθες, Δευτέρα, είχε θερμοκρασία 30,5 βαθμών Κελσίου με 70% υγρασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Arthur Cazaux fainted in Miami and was forced to retire.

Likely due to the heat.

Scary scenes.

(via @Tennis4everrr)

pic.twitter.com/hm5yg0aF7Y

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 18, 2024