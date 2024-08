Ένα απίστευτο buzzer-beater από το ένα καλάθι στο άλλο πέτυχε ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου στο τέλος του τρίτου 10λεπτου του αγώνα της Εθνικής Παίδων με την Κροατία για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroBasket U16 που πραγματοποιείται στο κλειστό «Δυο Αοράκια» του Ηρακλείου.

Μ’ αυτό το εντυπωσιακό τρίποντο ο γκαρντ του Άρη έδωσε προβάδισμα 8 πόντων (56-48) στην ομάδα του Γιάννη Καλαμπόκη.

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους (4/11 δίποντα, 8/14 τρίποντα, 1/2 βολές), 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη σε 35’39” που έμεινε στο παρκέ.

Το καλάθι του από την μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη ήταν το «κερασάκι στην τούρτα» μιας εξαιρετικής εμφάνισης του διεθνή άσου.

🚨🤯 FULL-COURT BUZZER-BEATER! 🤯🚨

Chrysostomos Chatzilamprou with the shot of a lifetime for the hosts Hellas! 🇬🇷#U16EuroBasket pic.twitter.com/bG3PAfjkQ8

