Ανανεώνει με τους Μπακς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο

Με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, καθώς αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές του NBA.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο κορυφαίος δημοσιογράφος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Έλληνας άσος έχει έρθει σε συμφωνία με τους διοικούντες τα «ελάφια» για επέκταση της συνεργασίας του μέχρι το 2023.

Ο Θανάσης αγωνίζεται στους Μπακς από το 2019, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 57 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια και 13 στα playoffs, έχοντας 2.9 πόντους και 2.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Milwaukee Bucks F Thanasis Antetokounmpo has agreed to a new two-year deal, sources tell ESPN. He played 57 games in Bucks’ championship season, plus 13 more in the playoffs.