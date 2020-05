Η δήλωση του Αντετοκούνμπο για το «Last Dance» και τον Μάικλ Τζόρνταν

«Αυτό που κρατάω από τον Μάικλ Τζόρνταν στο ντοκιμαντέρ "Last Dance" είναι ότι το κυνήγι της τελειότητας είναι αποστολή ζωής».

Με αυτά τα λόγια στο Twitter, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε αυτό που βίωσε παρακολουθώντας το ντοκιμαντέρ και την προσωπικότητα του Μάικλ Τζόρνταν.

Όπως είναι γνωστό, το ντοκιμαντέρ για τον GOAT και τους Σικάγο Μπουλς αποτελείται από συνολικά 10 επεισόδια.

My MJ takeaway from the Last Dance documentary is that chasing greatness is a life mission.