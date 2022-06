ΝΒΑ: «Άλωσαν» την Βοστώνη οι Ουόριορς και ισοφάρισαν σε 2-2 την σειρά των τελικών!

Επιμέλεια: Γιώργος Στογιάννος

Απάντηση στο μπρέικ των Σέλτικς στο game 1 των τελικών του NBA έδωσαν οι Ουόριορς που επικράτησαν στο game 4 του TD Garden με 97-107 ισοφάρισαν την σειρά σε 2-2 και ανέκτησαν το πλεονέκτημα της έδρας.

Steph dropped 19 points in the 1st half 💦#DubNation trail by 5 at the half on ABC#NBAFinals presented by @YouTubeTV 🏆 pic.twitter.com/PZCwxwECoS — NBA (@NBA) June 11, 2022

Και πώς να χάσουν με τον Στεφ Κάρι σε αυτή την κατάσταση οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς; O γκάρντ των πολεμιστών τελείωσε με double double, είχε 43 πόντους και 10 ριμπάουντ με 8/9 βολές, 7/12 δίποντα, 7/14 τρίποντα και τέσσερις ασίστ!

Steph has 33 points through three quarters 🍿 pic.twitter.com/FAwuEWQ8TN — ESPN (@espn) June 11, 2022

CURRY MET AT THE RIM BY WILLIAMS III ❌ pic.twitter.com/8yypZqGdoY — ESPN (@espn) June 11, 2022

Με αυτή την εμφάνιση ο Κάρι έγινε ο 18ος στην ιστορία των τελικών με τουλάχιστον 40 πόντους και 10 ριμπάουντ σε ένα παιχνίδι τους και παράλληλα μόλις ο 2ος στην ιστορία των τελικών με back to back των 6+ τριπόντων κάτι που έκανε μόνο ο Κλέι Τόμπσον στους τελικούς του 2019.

Steph was visibly upset after this DEEP three pointer 😳 pic.twitter.com/HcFJilA4yT — ESPN (@espn) June 11, 2022

Στην αντίπερα όχθη κορυφαίος για τους «Κέλτες» ήταν ο Τέιτουμ ο οποίος πέτυχε 23 πόντους (4/15 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3/5 βολές, 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 6 λάθη σε 42:40).

Η σειρά τώρα επιστρέφει στο Chase Center, για το Game 5 της σειράς τα ξημερώματα της Τρίτης (14/06, 04:00 ώρα Ελλάδας)

Τα δωδεκάλεπτα: 28-27, 54-49, 78-79, 97-107

Η σειρά των NBA Finals

Γουόριορς - Σέλτικς 2-2

Game 1: Γουόριορς - Σέλτικς 108-120

Game 2: Γουόριορς - Σέλτικς 107-88

Game 3: Σέλτικς - Γουόριορς 116-100

Game 4: Σέλτικς - Γουόριορς 97-107

Game 5: Γουόριορς - Σέλτικς Τρίτη 14/06 04:00

Game 6: Σέλτικς - Γουόριορς Παρασκευή 17/06 04:00*

Game 7: Γουόριορς - Σέλτικς Δευτέρα 20/06 03:00*