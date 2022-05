Συγκλόνισε ο Στιβ Κερ για το μακελειό στο Τέξας: «Κουράστηκα να δίνω συλλυπητήρια στις κατεστραμμένες οικογένειες, αρκετά!»

Ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στιβ Κερ, ξέσπασε πριν από το Game 4 της ομάδας του με τους Μάβερικς, λόγω της ένοπλης επίθεσης σε δημοτικό σχολείο στο Τέξας και με δάκρυα στα μάτια αναρωτήθηκε πότε θα γίνει κάτι στις ΗΠΑ.

Ο Στιβ Κερ δεν αναφέρθηκε καθόλου στο παιχνίδι της ομάδας του, εξαπέλυσε επίθεση στους 50 γερουσιαστές που αρνούνται να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την οπλοκατοχή, κατηγορώντας τους ότι «βάζουν την εξουσία πάνω από τις ζωές των παιδιών μας»

“When are we going to do something?”@warriors coach Steve Kerr gives a passionate plea for gun control after the fatal shooting at an elementary school in Uvalde, Texas https://t.co/FGucrx4tqn pic.twitter.com/HnOs3NqDdf