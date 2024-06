Μια πρώην πρέσβης της Λιβύης στις Βρυξέλλες, η Άμαλ -Αλ Τζεράρι καταδικάστηκε να εκτίσει επτά χρόνια κάθειρξης για διαφθορά κατά την άσκηση των καθηκόντων της, ανακοίνωσε την Πέμπτη 6 Ιουνίου η εισαγγελία.

Δικαστήριο της Τρίπολης καταδίκασε την πρώην διπλωμάτισσα Άμαλ -Αλ Τζεράρι για «ενέργειες» με σκοπό «την εξασφάλιση παράνομων προνομίων», την «κατάχρηση δημοσίων κεφαλαίων» και διότι έβλαψε «το δημόσιο συμφέρον», εξήγησε η εισαγγελία μέσω Facebook.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨The Tripoli Criminal Court sentences the ambassador to the Kingdom of Belgium and the Grand Duchy of Luxembourg, Amal Al-Jarari, to 7 years in prison and fines her double the embezzled amount, and deprives her of her civil rights during the execution of the sentence. pic.twitter.com/d252DIpyI1

— الشبكة (@lsbk245941) June 6, 2024