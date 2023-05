WNBA: Επιστροφή Γκράινερ παρουσία της Καμάλα Χάρις

Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ επέστρεψε στο WNBA με τη φανέλα των Φοίνιξ Μέρκιουρι σήμερα τα ξημερώματα στο Λος Άντζελες, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους, μεταξύ των οποίων ήταν και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις.

Η Γκράινερ, η οποία αποφυλακίστηκε από μια ρωσική φυλακή σε μια ανταλλαγή κρατουμένων υψηλού προφίλ με τις ΗΠΑ στα τέλη του περασμένου έτους, αγκαλιάστηκε από την Χάρις στο γήπεδο πριν από το παιχνίδι.

«Ένιωσα καλά, ένιωσα πολύ καλά. Ένιωσα σαν την τελευταία φορά που έπαιξα», είπε η Γκράινερ που έχασε όλη την περασμένη σεζόν ενώ κρατούνταν στη Ρωσία για σχεδόν 10 μήνες με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών.

«Η αγάπη από τους οπαδούς που βγήκα ήταν καταπληκτική», είπε στους δημοσιογράφους μετά το παιχνίδι, όπου πέτυχε 18 πόντους.

«Σίγουρα το νιώθω, και το ένιωσα όσο ήμουν κι εγώ εκεί», συμπλήρωσε η 32χρονη σέντερ.

Έξω από την αρένα, οι διαφημιστικές πινακίδες της Nike εμφάνιζαν μια φωτογραφία του Γκράινερ με τη λεζάντα «Το μπάσκετ είναι σπίτι».

Η Γκράινερ τέθηκε υπό κράτηση στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας και στη συνέχεια καταδικάστηκε για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, αφού διαπιστώθηκε ότι μετέφερε στις αποσκευές της φυσίγγια που περιείχαν χασισέλαιο. Στη συνέχεια καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκιση.

Είπε ότι της συνταγογραφήθηκε ιατρική κάνναβη στις Ηνωμένες Πολιτείες για έναν χρόνιο τραυματισμό και ότι ποτέ δεν σκόπευε να παραβεί το νόμο. Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι κρατήθηκε εσφαλμένα.

«Τώρα εκτιμώ τα πάντα λίγο περισσότερο», είπε η Γκράινερ.

«Όλες οι μικρές, μικρές στιγμές. Έλεγα, ω, είμαι τόσο κουρασμένη, δεν θέλω να πάω στην προπόνηση σήμερα. Νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει. Απλώς εκτιμώ τα πάντα γιατί το αύριο δεν είναι εγγυημένο. Δεν ξέρεις πώς θα είναι».

Η δύο φορές Ολυμπιονίκης, ξεκίνησε τη 10η σεζόν της με τους Μέρκιουρι, αφού έπαιξε σε ένα παιχνίδι προετοιμασίας πριν από μία εβδομάδα.

Η πρώην τενίστρια Hall of Famer, Μπίλι Τζιν Κινγκ και ο θρύλος των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον, ήταν μεταξύ των φιλάθλων του αγώνα, τον οποίο κέρδισαν οι Λος Άντζελες Σπαρκς με 94-71.

