Στους Ράπτορς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σάσα Βεζένκοφ, σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, Άντριαν Βοϊναρόφκσκι.

Η ομάδα του Τορόντο απέκτησε, μέσω ανταλλαγής τον πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού και τον Ντέιβιον Μίτσελ από τους Σακραμέντο Κινγκς, προσφέροντας στους «Βασιλιάδες» τον Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς.

Πλέον ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Ντάρκο Ραγιάκοβιτς.

Στην ρούκι του σεζόν στην άλλη άκρη του ατλαντικού ο Βεζένκοφ είχε 5,4 πόντους (37,5% στα τρίποντα) και 2,3 ριμπάουντ σε 12,2 λεπτά κατά μέσο όρο, παίζοντας σε συνολικά 42 αναμετρήσεις.

The Sacramento Kings are trading Davion Mitchell and Sasha Vezenkov to the Toronto Raptors, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 27, 2024