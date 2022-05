Η αποστολή του Ολυμπιακού γνώρισε την αποθέωση κατά την άφιξή της στη Stark Arena, λίγο πριν τον ημιτελικό του Final-4 της Ευρωλίγκας με την Εφές (19:00, Novasports Prime).

Εκατοντάδες φίλοι του Ολυμπιακού επιφύλαξαν εντυπωσιακή υποδοχή στους παίκτες με συνθήματα και ενθουσιασμό.

The red army of Olympiacos fans go WILD as the team bus arrives 🔥👀 pic.twitter.com/wqXZ4Wubo7

Olympiacos fans headed towards the arena in style 🚨 Just imagine what will happen on the inside...🙆‍♂️ pic.twitter.com/wD3BGtuO14