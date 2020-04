H Euroleague γύρισε τον χρόνο πίσω έξι χρόνια και θυμήθηκε το buzzer beater τρίποντο που είχε πετύχει στις 10 Απριλίου του 2014 ο Βασίλης Σπανούλης, με το οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε με 68-65 του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο του Top 16 της διοργάνωσης.

Vassilis Spanoulis knocks down the game winner for @olympiacosbc

#EUROLEAGUEUNITED I #OnThisDay I @Endesa