Ο Ντουράντ παρακολουθεί το ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό!

Υπό το βλέμμα του Κέβιν Ντουράντ διεξάγεται στο «Gaston-Médecin» το τέταρτο παιχνίδι της σειράς του Ολυμπιακού με τη Μονακό, για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο φόργουορντ των Νετς συνδέεται με φιλία με τον αστέρα των Γάλλων, Μάικ Τζέιμς, καθώς οι δυο υπήρξαν συμπαίκτες στη σύντομη θητεία του τελευταίου στην ομάδα του Μπρούκλιν πέρυσι (από τον Απρίλιο του 2021 έως το τέλος της σεζόν).

Έτσι ο «KD», μετά από πρόσκληση του Τζέιμς αφίχθη στο Πριγκιπάτο και αυτήν την ώρα παρακολουθεί το παιχνίδι ανάμεσα στους Πειραιώτες και τους Μονεγάσκους.

Kevin Durant is in the house for Game 4 of the Monaco - Olympiacos EuroLeague playoffs series. pic.twitter.com/xdxfQ3Iasu