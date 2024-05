Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν έδωσε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο Αμερικανός γκαρντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού μίλησε για την φετινή διοργάνωση και στο ποστ που ανέβασε έγραψε:

«Ακόμη μία σεζόν στην Ευρωλίγκα πέρασε και επίσημα στα βιβλία της ιστορίας. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του τίτλου. Η λίγκα συνεχίζει να αναπτύσσεται, χάρη στους παίκτες, τους προπονητές, τους οπαδούς και τα μέλη της».

Another amazing Euroleague season officially in the books. Congratulations to @paobcgr for getting the title. The league continues to grow in an upward direction thanks to the players , coaches , fans , and league members.

— IV (@The_Fourth_Wade) May 27, 2024