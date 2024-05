Εκστασιασμένος ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου του Παναθηναϊκού. Ο Ισπανός άσος με ανάρτησή του στο «Χ» πανηγύρισε για την μεγάλη επιτυχία του «τριφυλλιού»!

«7!… Σε όλους τους οπαδούς μας! Είμαστε οι γαμ@@@@ πρωταθλητές πάλι», έγραψε.

7 🌟 💚🔥😈 to all the fans! We are a fking champions again

— Juancho Hernangomez (@juanchiviris41) May 26, 2024