Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο κατάμεστο ΟΑΚΑ το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την εκτός έδρας νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα με 89-76 σκορ και θέλουν να ντουμπλάρουν τις επιτυχίες τους στην «διαβολοβδομάδα», προκειμένου να κάνουν ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας, εν όψει των πλέι οφ.

Η κατάκτηση του ροζ φύλλου απόψε έχει μεγάλη αξία, καθώς απέναντί του το «τριφύλλι» έχει μία ομάδα που είναι άμεση ανταγωνίστρια του.

Οι «πράσινοι» έχουν ρεκόρ 19-11, ενώ από την πλευρά της η ομάδα της Βαρκελώνης έχει ρεκόρ 20-10.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο ματς η Μπαρτσελόνα είχε επικρατήσει με 8 πόντους (80-72), διαφορά που θα προσπαθήσει να υπερκεράσει η ομάδα του Αταμάν, προκειμένου να έχει το «πάνω χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους Καταλανούς, οι οποίοι την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκαν 88-74 στην έδρα της Φενέρμπαχτσε.

Στην 12άδα της ελληνικής ομάδας συμπεριελήφθη για πρώτη φορά μετά από 36 ημέρες ο Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε εκ νέου στη διάθεση του προπονητή του.

Αντίθετα ο Αταμάν ούτε στο αποψινό ματς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Στην αντίπερα όχθη, πλήρης έχει παραταχθεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ η Μπαρτσελόνα.

Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μικέλε Ρόσι (Ιταλία).

