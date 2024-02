Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο κατάμεστο κλειστό του ΟΑΚΑ ο κρίσιμος αγώνας του Παναθηναϊκού AKTOR με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε για την 26η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε ένα ματς που μπορεί να κρίνει πολλά όσον αφορά την κατάταξη της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται ισόβαθμες στην τέταρτη θέση, έχοντας ρεκόρ 15-10.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην κρίσιμη αυτή αναμέτρηση, οι «πράσινοι» δεν έχουν στη διάθεσή τους τον Κώστα Σλούκα, που έμεινε εκτός 12άδας, καθώς ταλαιπωρείται ακόμη από πρόβλημα στον προσαγωγό.

Αντίθετα, κανονικά αγωνίζονται οι Ματίας Λεσόρ, Ιωάννης Παπαπέτρου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, οι οποίοι έχασαν κάποιες προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα όμως ξεπέρασαν τα προβλήματά τους.

Από πλευράς Φενέρμπαχτσε, σημαντική είναι η απουσία του Νταϊσόν Πιέρ, ο οποίος δεν είχε ταξιδέψει ούτως ή άλλως από την Κωνσταντινούπολη μαζί με την αποστολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Νωθρό ήταν το ξεκίνημα του «τριφυλλιού» στο παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 5-2 χάρη σε τρίποντο του Γκριγκόνις και ένα επιβλητικό κάρφωμα του Λεσόρ, ωστόσο εν συνεχεία επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να βρουν πόντους στο ανοιχτό γήπεδο και να κάνουν το σκορ 5-8, διά χειρός Νουά.



Με τον Παναθηναϊκό να είναι ιδιαίτερα άστοχος και τον Λεσόρ να τα… βρίσκει σκούρα απέναντι στους ψηλούς της Φενέρ, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να φτάσουν τη διαφορά στο +12, κάνοντας το 7-19, χάρη σε πόντους του Καλάθη, που κατάφερε να ξεπεράσει τις 2.000 ασίστ στην Euroleague στα… παλιά του λημέρια και του Χέιζ-Ντέιβις.

Η ομάδα του Αταμάν συνέχισε να τα… σπάει (έκλεισε το δεκάλεπτο με 1/10 δίποντα) και, παρά το γεγονός ότι ο Βιλντόσα με τρίποντο μείωσε σε 12-19, εν τέλει είδε το συγκρότημα του Γιασικεβίτσιους να είναι στο +8 (13-21) στο 10′.

Does this count as a Flight Time? 😂✈️

Argentinian magic from Luca Vildoza 🇦🇷🪄#MotorolaMagicMoment I #HelloMoto l @paobcgr pic.twitter.com/b52dEeDzxF

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 9, 2024