Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό Rafine TV, προ(σ)κάλεσε τους πρωταθλητές του ΝΒΑ, Μπόστον Σέλτικς να αντιμετωπίσουν το «τριφύλλι» στο ΟΑΚΑ για τον… τίτλο στο παγκόσμιο μπάσκετ.

«Αν θέλετε να λέγεστε παγκόσμιοι πρωταθλητές, ελάτε και νικήστε μας στο ΟΑΚΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού, με τη συγκεκριμένη δήλωσή του να γίνεται viral στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ergin Ataman, head coach of the Euroleague champion Panathinaikos, calls out the Boston Celtics:

“If you want the world champion title, come and beat us in OAKA.”👀

(Via @Eurohoopsnet ) pic.twitter.com/txvifeNYQ8

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 17, 2024