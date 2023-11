Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις, για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Οι «πράσινοι» που προέρχονται από τη νίκη κόντρα στην Άλμπα στο Βερολίνο, θα ψάξουν το ροζ φύλλο απέναντι στους Λιθουανούς στο πρώτο από τα τρία συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει αυτή την εβδομάδα τη Βίρτους Μπολόνια (17/11), ενώ, στις 23 του μήνα ακολουθεί το ματς με τη Βαλένθια.

Στα αγωνιστικά, απόντες για τους «πράσινους» είναι οι Ιωάννης Παπαπέτρου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η Ζαλγκίρις μετρά δύο σερί ήττες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Στο Λιθουανικό πρωτάθλημα ηττήθηκε 75-64 από τη Γουλβς, ενώ, την περασμένη εβδομάδα έχασε στην παράταση από την Εφές (86-82) με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο 3-4.

Xαμηλό σκορ, φτωχό θέαμα και δύο ομάδες να… συναγωνίζονται στα λάθη είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο, το τέλος του οποίου βρήκε τους Λιθουανούς στο +2 (13-15).

