Θλίψη προκάλεσε στον χώρο του μπάσκετ, η είδηση για τον θάνατο, σε ηλικία 42 ετών, του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, των Μπόστον Σέλτικς και των Ορλάντο Μάτζικ, Μπράντον Χάντερ.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τον προπονητή του Οχάιο, Τζεφ Μπόαλς, ο οποίος έγραψε στο Instagram και το X: «RIP σε έναν σπουδαίο των Μπομπκατς. Έφυγε πολύ νωρίς».

Οι Μάτζικ από την πλευρά τους, αντέδρασαν στην θλιβερή είδηση με το σχόλιο: «Με τρομερή λύπη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του πρώην συμπαίκτη μας, Μπράντον Χάντερ. Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια Χάντερ».

Ο πρώην πόιντ γκαρντ του NBA Τι Τζέι Φορντ μίλησε επίσης για τον θάνατο του Χάντερ, λέγοντας στο Instagram του: «Έχασα άλλον έναν καλό αδελφό. Να είσαι ήσυχος φίλε μου».

Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Ο παλαίμαχος φόργουορντ, είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από την θητεία του στον Παναθηναϊκό, το 2006.

🙏

We are terribly saddened to learn of the loss of our former teammate, Brandon Hunter. We send our deepest condolences to the entire Hunter family.

– The DeVos family, players, coaches and staff of the @OrlandoMagic pic.twitter.com/OLs0XMjrdA

— Orlando Magic PR (@Magic_PR) September 13, 2023