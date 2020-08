Πιτίνο: «Ο Βόβορας έχει ό,τι χρειάζεται»

To εγκώμιο του Γιώργου Βόβορα έπλεξε ο Ρικ Πιτίνο.



Ο ομοσπονδιακός τεχνικός και πρώην προπονητής των «πράσινων» σε ανάρτησή του στο Τwitter αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον νέο head coach του «τριφυλλιού», γράφοντας χαρακτηριστικά:



«Υπέροχα πράγματα θα συμβούν με τον Γιώργο Βόβορα στον Παναθηναϊκό. Έχει ό,τι χρειάζεται. Με ένα περιορισμένο μπάτζετ, δημιούργησαν μια πολύ αθλητική ομάδα».

Great things will happen for George Vovoras with PAO. He has what it takes. With a limited budget they put together a very athletic team. pic.twitter.com/fpagP1BqKL