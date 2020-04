Σενάριο για προσέγγιση του Ιτούδη στον Καλάθη για λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ

Στον ισχυρισμό ότι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας προσέγγισε τον Νικ Καλάθη προχώρησε Ισραηλινός δημοσιογράφος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Moshe Halickman, η ρωσική ομάδα εκδήλωσε το ενδιαφέρον της στον αρχηγό του Παναθηναϊκού μέσω του Δημήτρη Ιτούδη.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο 31χρονος γκαρντ έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με το «τριφύλλι».

פרסום ראשון:

מאמן צסק”א מוסקבה דימיטריס איטודיס מעוניין בכוכב פנאתינייקוס ניק קלאת'ס והחל בשיחות ראשוניות עם השחקן.



First contact has been made between CSKA Moscow coach Dimitrios Itoudis and Panathinaikos star Nick Calathes, per source.