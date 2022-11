Αγωνία στη Βραζιλία για τον Νεϊμάρ - Αποχώρησε με διάστρεμμα και έκλαιγε στον πάγκο!

Η Βραζιλία, παίζοντας πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο στο β' ημίχρονο, επιβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης με 2-0 της Σερβίας, κάνοντας «ποδαρικό» με το... δεξί στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Αυτή τη νίκη όμως οι Βραζιλιάνοι δεν μπορούν να την πανηγυρίσουν όπως θα ήθελαν, καθώς έχει προκύψει πρόβλημα με τον Νεϊμάρ.

Ο αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν αισθάνθηκε ενοχλήσεις και στο 81' έγινε αναγκαστική αλλαγή, με αποτέλεσμα άπαντες στο στρατόπεδο της «σελεσάο» να τεθούν σε κατάσταση συναγερμού.



Πιο συγκεκριμένα, στο 80', μετά από ένα μαρκάρισμα του Νίκολα Μιλένκοβιτς, ο διεθνής Βραζιλιάνος άσος έμεινε στο χορτάρι και φάνηκε να πιάνει τον αστράγαλό του, με τον Τίτε να τον αποσύρει γρήγορα και να βάζει στη θέση του τον Άντονι.



Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του γιατρού της Βραζιλίας, ο Νεϊμάρ έχει υποστεί διάστρεμμα, και την Παρασκευή θα γίνουν οι περαιτέρω εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί το διάστημα της απουσίας του!

Neymar looks to be in pain 🤕 pic.twitter.com/MIKMmjRf7z