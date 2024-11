Ο Jake Paul, γνωστός YouTuber και ανερχόμενος πυγμάχος, σημείωσε μια μεγάλη νίκη επί του θρύλου Mike Tyson με ομόφωνη απόφαση των κριτών, σε έναν αγώνα βαρέων βαρών οκτώ γύρων που διεξήχθη την Παρασκευή στο AT&T Stadium στο Άρλινγκτον του Τέξας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι τρεις κριτές βαθμολόγησαν τον αγώνα υπέρ του Paul με σκορ 80-72, 79-73 και 79-73, καταδεικνύοντας την κυριαρχία του νεότερου πυγμάχου, έναντι του 58χρονου αντιπάλου του.

JAKE PAUL KAZANDI. Jake Paul: “Mike Tyson bir GOAT, o bir ikon. Onunla dövüşebilmek bir onurdu. O dünyadaki en sert adam.”#MikeTysonVsJackPaul pic.twitter.com/dLbpdsjgYT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — ReelHaber (@ReelHaber_) November 16, 2024

Ο μεγάλος αγώνας ήταν εγκεκριμένος από το Τμήμα Αδειοδότησης και Ρύθμισης του Τέξας και διεξήχθη με ειδικούς όρους, όπως γύρους διάρκειας 2 λεπτών και γάντια 14 ουγγιών αντί για τα συνήθη 10 ουγγιών που χρησιμοποιούνται στους αγώνες βαρέων βαρών.

Mike Tyson biting his 🥊 for several times mid fight was his signal that the fight was rigged. He didn’t punch, something weird here 🥊 pic.twitter.com/lHbgcVqjzM — NuWave (@thee_newwave) November 16, 2024

Το έπαθλο των 40 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο αγώνας προβλήθηκε από το Netflix σε ένα event με εκατομμύρια θεατές σε όλο τον πλανήτη με το έπαθλο να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια δολάρια.

Η ιδέα ενός αγώνα πυγμαχίας διασημοτήτων υπάρχει εδώ και δεκαετίες, αλλά μέχρι πρόσφατα περιοριζόταν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και βραχύβιες τηλεοπτικές εκπομπές καινοτομίας.

Η ποιότητα και η ένταση αυτών των αγώνων κυμαίνονταν σε μεγάλο βαθμό, από έναν απροσδόκητα ζωηρό αγώνα το 2002 μεταξύ των κωμικών Ρίκι Ζερβές και Μπομπ Μόρτιμερ από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι έναν χλιαρό αλλά συμβολικό αγώνα το 2015 μεταξύ του γερουσιαστή Mιτ Ρόμνεϊ και του πέντε φορές παγκόσμιου πρωταθλητή βαρέων βαρών (από τον οποίο έκοψε κομμάτι του αυτιού του ο Μάικ Τάισον) Εβάντερ Χόλιφιλντ.

Γιατί οι διασημότητες και οι πρώην επαγγελματίες θέλουν να μπουν στο ρινγκ; Ο Τζέικ Πολ ήταν ξεκάθαρος σχετικά με την προτεραιότητά του – τα χρήματα. «Είμαι εδώ για να βγάλω 40 εκατομμύρια δολάρια και να βγάλω νοκ -άουτ έναν θρύλο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τον Αύγουστο.

Για να γίνει αντιληπτό πόσο εξωφρενικό είναι το ποσό που θα λάβει ο νικητής του αγώνα Τάισον-Πολ: ο αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής βαρέων βαρών Ολεξάντρ Ούσικ τσέπωσε περίπου 45 εκατ. δολάρια από τον τελευταίο του αγώνα με τον Βρετανό πυγμάχο Τάισον Φιούρι στη Σαουδική Αραβία τον Μάιο. Ένας αγώνας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο πυγμαχίας.

Η αναβολή και η επιστροφή του θρύλου Tyson

Ο αγώνας είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω προβλήματος υγείας του Tyson. Ο 58χρονος θρύλος του μποξ υπέστη έξαρση έλκους κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μαϊάμι στο Λος Άντζελες τον Μάιο, γεγονός που απαιτούσε ιατρική παρέμβαση. Παρόλα αυτά, ο Tyson επέστρεψε δυναμικά στο ρινγκ.

Ο Mike Tyson (50-7, 44 KOs) παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πυγμάχους όλων των εποχών. Σε ηλικία μόλις 20 ετών, έγινε ο νεότερος πρωταθλητής βαρέων βαρών στην ιστορία το 1986, ενώ έναν χρόνο αργότερα κατέκτησε και τις τρεις μεγάλες ζώνες, ενοποιώντας τους τίτλους. Υπερασπίστηκε τους τίτλους του έξι φορές πριν ηττηθεί από τον James “Buster” Douglas με νοκ-άουτ στον 10ο γύρο, σε έναν από τους πιο ιστορικούς αγώνες του 1990.

Η πορεία του Jake Paul

Ο Jake Paul (11-1, 7 KOs) ξεκίνησε την πυγμαχική του καριέρα το 2020 και κέρδισε τους πρώτους έξι αγώνες του, κυρίως εναντίον πρώην μαχητών MMA. Παρά την πρώτη του ήττα από τον Tommy Fury τον Φεβρουάριο του 2023, ο Paul έχει επιστρέψει δυναμικά, καταγράφοντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες, συμπεριλαμβανομένης της εντυπωσιακής του επικράτησης επί του Tyson.

Ο αγώνας αυτός αναδεικνύει την πρόοδο του Paul στο άθλημα της πυγμαχίας και υπογραμμίζει την ικανότητά του να ανταγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο, ακόμη και απέναντι σε θρυλικούς αντιπάλους όπως ο Mike Tyson.

Ο Tyson ανοιχτός για νέο αγώνα με τον Logan Paul

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον Ariel Helwani, ο Mike Tyson άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο ρινγκ. Όταν ρωτήθηκε αν αυτός ήταν ο τελευταίος του αγώνας, ο 58χρονος απάντησε: «Δεν ξέρω. Εξαρτάται από την κατάσταση». Όταν ο Helwani τον πίεσε περισσότερο, ρωτώντας αν αυτή ήταν η τελευταία του εμφάνιση, ο Tyson δήλωσε: «Δεν νομίζω».

Στη συνέχεια, όταν ερωτήθηκε ποιον θα ήθελε να αντιμετωπίσει στο μέλλον, ο Tyson εξέπληξε τους πάντες λέγοντας: «Ίσως να παλέψω με τον αδερφό του». Η δήλωση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Logan Paul, ο οποίος, βρισκόμενος δίπλα στον Jake Paul, αστειεύτηκε: «@@@, θα σε σκοτώσω, Mike».

Mike Tyson says he’d maybe like to fight Logan Paul next Logan’s response: “Mother f***er I’d kill you Mike.”…. 😬#Boxing #PaulTyson pic.twitter.com/NzolrhWnVH — बेवफा सनम (@Bewafasanam21) November 16, 2024

Το κλίμα φορτίστηκε με χιούμορ, αλλά και με μια υποψία μελλοντικής αναμέτρησης.

MIKE TYSON LOST BUT WON HEARTS 🥰 JAKE PAUL A SMALL BOW INFRONT OF LEGEND AT END OF THE FIGHT GOT LOTS OF RESPECT 🔥🔥pic.twitter.com/aXY4GtDqiW — Amit Tyagi (@Amit_Tyagi75) November 16, 2024

Jake Paul: «Ήταν τιμή μου να βρεθώ στο ρινγκ με τον Tyson»

Μετά την επιτυχημένη του εμφάνιση, ο Jake Paul μίλησε στο Netflix, εκφράζοντας σεβασμό και θαυμασμό προς τον Tyson.

«Αυτός ο άνθρωπος πάντα με υποστήριζε. Τον αγαπώ, όπως και την οικογένεια και τους προπονητές του. Ήταν τιμή μου να είμαι στο ρινγκ μαζί του», δήλωσε ο Paul και συμπλήρωσε: «Προσπαθούσα να τον χτυπήσω, αλλά φοβόμουν ότι θα με χτυπήσει αυτός. Έκανα το καλύτερό μου».

Mάλιστα ο Jake Paul, έκανε μια χαρακτηριστική υπόκλιση προς τον μεγάλο αντίπαλό του με την λήξη του αγώνα, αποτίνοντας την πρέπουσα τιμή προς τον θρύλο της πυγμαχίας.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson https://t.co/pqWi0fGWKu — Sridhar. M (@sridharm1980) November 16, 2024