Ο Oleksandr Usyk νίκησε το βράδυ του Σαββάτου τον Tyson Fury και έγινε αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής βαρέων βαρών, ενώ τράβηξε όλα τα βλέμματα λόγω της μπλούζας που επέλεξε να φορέσει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Κατα κοινή ομολογία ήταν ένας από τους καλύτερους αγώνες βαρέων βαρών στον 21ου αιώνα, με όσους βρέθηκαν στο στάδιο να τα βλέπουν… όλα.

Το αποτέλεσμα ανεβάζει το πυγμαχικό ρεκόρ του Ουκρανού στο 22-0-0 με 14 νίκες με νοκ άουτ, μετά τη νίκη επί του Derek Chisora, τις back-to-back νίκες επί του Anthony Joshua και του Daniel Dubois σε διαδοχικούς αγώνες.

