Η αποστολή της ΑΕΚ που θα «πετάξει» για την Ολλανδία και στο Άπελντορν, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου, ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκονται 29 ποδοσφαιριστές, οι πέντε εκ των οποίων τερματοφύλακες, ενώ εκτός έμειναν ο Ορμπελίν Πινέδα που αγωνίζεται με το Μεξικό στο Μουντιάλ, αλλά και οι Πάολο Φερνάντες, Φραντζί Πιερό που δεν υπολογίζονται.

Τις επόμενες ημέρες θα ενσωματωθούν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, με την Ένωση να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ και του Καάν Καϊρίνεν από τη Σπάρτα Πράγας.

Η αποστολή

Τερματοφύλακες: Στρακόσια, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μπαλαμώτης, Σαρακασίδης.

Αμυντικοί: Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Τσαραμανίδης, Χριστακόπουλος, Ψιρόπουλος.

Μέσοι: Μαρίν, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Σαχαμπό, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς.

Επιθετικοί: Κουτέσα, Ελίασον, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι, Καραργύρης.

Παράλληλα, η Ένωση ανακοίνωσε τα έξι φιλικά παιχνίδια που θα δώσει κατά την παραμονή του στις Κάτω Χώρες.

Μετά την άφιξη από την Ολλανδία, θα ακολουθήσει νέο τετραήμερο ρεπό, ενώ η Ένωση θα μάθει τον αντίπαλό της στα Play Off του Champions League στις 3 Αυγούστου.

Τα παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν 18 ή 19 Αυγούστου και μια εβδομάδα μετά, η ρεβάνς. Νωρίτερα, στις 12 του μήνα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ για το Super Cup.