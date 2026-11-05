Η ένταση και οι υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις της αναμέτρησης με την Ρεάλ Μαδρίτης αποτυπώθηκαν και στους αριθμούς. Η ΑΕΚ μπορεί να είχε απέναντί της έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όμως είχε βάλει μπρος και τα δικά της… μηχανάκια!

Οι «κιτρινόμαυροι» ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις στα συνολικά χιλιόμετρα που διένυσαν.

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