Το φάουλ-βολίδα του Ζούλιο Σέζαρ στο Ολυμπιακό στάδιο, έδωσε στην ΑΕΚ ιστορική νίκη στο Champions League επί της Μίλαν, με 1-0. Ήταν πριν από 20 ολόκληρα χρόνια (21/11/2006).

Άλλο ένα εκπληκτικό γκολ-φάουλ, από τον Ραζβάν Μαρίν αυτή τη φορά, καταγράφηκε επίσης ιστορικά για την Ένωση: «Σφράγισε» την πρώτη της νίκη, όλων των εποχών, στη φυσική της έδρα, για το Champions League!.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr